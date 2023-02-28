Минобороны о Бахмуте: Все сложно, туда отправили подкрепление. Решение — не политическое
В Бахмуте сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город — стратегическое, а не политическое. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, ситуация в Бахмуте — сложная и напряженная, россияне сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую область.
Она отметила, что командующий Сухопутных войск Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений.
"В районе Бахмута профессиональные и многочисленные подразделения Вагнера. Потери противника очень высокие, в разы больше, чем у нас. Наши воины могут уничтожать до 80% террористов", — сказала Маляр.
Замминистра подчеркнула, что решение удерживать Бахмут — военное, а не политическое, как это пытается подать российская пропаганда.
"Решение принимают военные, которые не руководствуются политическими мотивами", — резюмировала она.
- 25 февраля в Бахмут приезжал генерал Александр Сырский. Бои за город продолжаются в окрестностях, россияне хотят его окружить.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что ВСУ очень важно устоять в Бахмуте.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом. Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов, говорил Зеленский.
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