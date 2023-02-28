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Минобороны о Бахмуте: Все сложно, туда отправили подкрепление. Решение — не политическое

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 19:51
Минобороны о Бахмуте: Все сложно, туда отправили подкрепление. Решение — не политическое - Фото
Боец ВСУ в Бахмуте (Фото: Marian Kushnir/Facebook)

В Бахмуте сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город — стратегическое, а не политическое. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, ситуация в Бахмуте — сложная и напряженная, россияне сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую область.

Она отметила, что командующий Сухопутных войск Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений. 

"В районе Бахмута профессиональные и многочисленные подразделения Вагнера. Потери противника очень высокие, в разы больше, чем у нас. Наши воины могут уничтожать до 80% террористов", — сказала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что решение удерживать Бахмут — военное, а не политическое, как это пытается подать российская пропаганда. 

"Решение принимают военные, которые не руководствуются политическими мотивами", — резюмировала она.

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Смотрите также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93-й ОМБр — видео

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс минобороны бахмут Анна Маляр
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