ISW: Западные СМИ пишут, что лучше оставить Бахмут, но оборона города — обоснованный шаг

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом. Об этом сообщили в сводке организации.

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По словам экспертов, в западных медиа начала появляться информация о том, что союзники якобы обеспокоены упрямством Украины в удержании Бахмута — газета The Washington Post сообщила, что американцы считают, что украинцы не могут одновременно оборонять город и начинать контрнаступление.

ISW подчеркивает, что решение Украины стоять в Бахмуте, вероятно, является стратегически обоснованным шагом, несмотря на его издержки.

Отмечается, что бои вокруг города вынудили Москву использовать большую часть террористической группы Вагнера и подразделения Воздушно-десантных войска, а оборона Бахмута обескровила значительные силы россиян и создала благоприятные условия для будущего наступления Украины.

Институт пишет, что если бы россияне взяли Бахмут без значительного сопротивления Вооруженных Сил Украины, то они могли бы надеяться на быстрое расширение операций, а украинцы были бы вынуждены обороняться на менее благоприятной местности.

Таким образом, оборона Бахмута и попытка создать условия для контрнаступления, скорее всего, являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями, учитывая, что российские войска продолжили бы наступление за Бахмутом, если бы Украина сдала город раньше, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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