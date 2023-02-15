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ISW: Западные СМИ пишут, что лучше оставить Бахмут, но оборона города — обоснованный шаг

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 08:37
ISW: Западные СМИ пишут, что лучше оставить Бахмут, но оборона города — обоснованный шаг - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом. Об этом сообщили в сводке организации.

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По словам экспертов, в западных медиа начала появляться информация о том, что союзники якобы обеспокоены упрямством Украины в удержании Бахмута — газета The Washington Post сообщила, что американцы считают, что украинцы не могут одновременно оборонять город и начинать контрнаступление. 

ISW подчеркивает, что решение Украины стоять в Бахмуте, вероятно, является стратегически обоснованным шагом, несмотря на его издержки.

Отмечается, что бои вокруг города вынудили Москву использовать большую часть террористической группы Вагнера и подразделения Воздушно-десантных войска, а оборона Бахмута обескровила значительные силы россиян и создала благоприятные условия для будущего наступления Украины. 

Институт пишет, что если бы россияне взяли Бахмут без значительного сопротивления Вооруженных Сил Украины, то они могли бы надеяться на быстрое расширение операций, а украинцы были бы вынуждены обороняться на менее благоприятной местности. 

Таким образом, оборона Бахмута и попытка создать условия для контрнаступления, скорее всего, являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями, учитывая, что российские войска продолжили бы наступление за Бахмутом, если бы Украина сдала город раньше, резюмировали в сводке.

Фронт в районе Бахмута (Карта: ISW)

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут isw
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