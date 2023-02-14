ВСУ: В районе Бахмута за сутки РФ потеряла 424 человека. Кременная — рекордные обстрелы
В районе Бахмута российские оккупанты потеряли 424 человека за сутки, а возле Кременной фиксируются рекордные обстрелы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, наступление противника на Донбассе идет уже много месяцев. В районе Бахмута за сутки было 234 обстрела и 37 боевых столкновений — 219 россиян получили ранения, а 205 оккупантов уничтожили украинские воины.
Он отметил, что каждые сутки под Бахмутом происходит от 35 до 50 столкновений с противником.
"Это продолжается много месяцев, наши воины проявляют стойкость и слаженность. У противника еще много ресурсов. В районе Кременной рекордные обстрелы — 345 за сутки. То есть там, где им нужно, россияне еще имеют ресурсы для атак", — сказал Череватый.
- 11 февраля сообщалось о рекордных потерях оккупантов: ВСУ в течение суток уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники.
- 12 февраля Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях, в том числе под Бахмутом.
- Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.
Читайте также: В районе Бахмута 128 бригада ВСУ уничтожила колонну техники РФ артиллерией – видео
Комментарии