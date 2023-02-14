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ВСУ: В районе Бахмута за сутки РФ потеряла 424 человека. Кременная — рекордные обстрелы

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 16:18
ВСУ: В районе Бахмута за сутки РФ потеряла 424 человека. Кременная — рекордные обстрелы - Фото
Артиллерия ВСУ под Бахмутом (Фото: EPA)

В районе Бахмута российские оккупанты потеряли 424 человека за сутки, а возле Кременной фиксируются рекордные обстрелы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, наступление противника на Донбассе идет уже много месяцев. В районе Бахмута за сутки было 234 обстрела и 37 боевых столкновений — 219 россиян получили ранения, а 205 оккупантов уничтожили украинские воины.

Он отметил, что каждые сутки под Бахмутом происходит от 35 до 50 столкновений с противником. 

"Это продолжается много месяцев, наши воины проявляют стойкость и слаженность.  У противника еще много ресурсов. В районе Кременной рекордные обстрелы — 345 за сутки. То есть там, где им нужно, россияне еще имеют ресурсы для атак", — сказал Череватый.

  • 11 февраля сообщалось о рекордных потерях оккупантов: ВСУ в течение суток уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники.
  • 12 февраля Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях, в том числе под Бахмутом.
  • Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03. 

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут Кременная Сергей Череватый
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