ВСУ: В районе Бахмута за сутки РФ потеряла 424 человека. Кременная — рекордные обстрелы

В районе Бахмута российские оккупанты потеряли 424 человека за сутки, а возле Кременной фиксируются рекордные обстрелы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, наступление противника на Донбассе идет уже много месяцев. В районе Бахмута за сутки было 234 обстрела и 37 боевых столкновений — 219 россиян получили ранения, а 205 оккупантов уничтожили украинские воины.

Он отметил, что каждые сутки под Бахмутом происходит от 35 до 50 столкновений с противником.

"Это продолжается много месяцев, наши воины проявляют стойкость и слаженность. У противника еще много ресурсов. В районе Кременной рекордные обстрелы — 345 за сутки. То есть там, где им нужно, россияне еще имеют ресурсы для атак", — сказал Череватый.

11 февраля сообщалось о рекордных потерях оккупантов: ВСУ в течение суток уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники.

12 февраля Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях, в том числе под Бахмутом.

Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

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Дмитро Гриниченко

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