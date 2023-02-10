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Британия: Россия давит на Бахмут с севера и понесла особо тяжелые потери под Угледаром

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 09:46
Британия: Россия давит на Бахмут с севера и понесла особо тяжелые потери под Угледаром - Фото
Боец ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

Российские оккупанты могли добиться тактических успехов в районе Бахмута и понесли тяжелые потери под Угледаром. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов — на северной окраине Бахмута террористы группы Вагнера продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03. 

Отмечается, что оккупанты все сильнее давят на северные окраины Бахмута. 

Также британцы пишут, что противник обошел западную окраину Угледара, где в конце января были возобновлены наступательные операции — несмотря на это, захватчики, скорее всего, понесли особенно тяжелые потери в этом районе, так как задействовали неопытных бойцов. 

Российские войска бежали и бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров в одном инциденте после неудачного штурма, резюмировали в сводке.

Читайте также: ГШ: ВСУ отбились возле Бахмута, Угледара, Марьинки, Кременной, Купянска и Сватово — карта 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут британская разведка Угледар
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