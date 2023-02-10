Британия: Россия давит на Бахмут с севера и понесла особо тяжелые потери под Угледаром
Российские оккупанты могли добиться тактических успехов в районе Бахмута и понесли тяжелые потери под Угледаром. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов — на северной окраине Бахмута террористы группы Вагнера продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.
Отмечается, что оккупанты все сильнее давят на северные окраины Бахмута.
Также британцы пишут, что противник обошел западную окраину Угледара, где в конце января были возобновлены наступательные операции — несмотря на это, захватчики, скорее всего, понесли особенно тяжелые потери в этом районе, так как задействовали неопытных бойцов.
Российские войска бежали и бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров в одном инциденте после неудачного штурма, резюмировали в сводке.
- На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
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