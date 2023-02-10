Британия: Россия давит на Бахмут с севера и понесла особо тяжелые потери под Угледаром

Российские оккупанты могли добиться тактических успехов в районе Бахмута и понесли тяжелые потери под Угледаром. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов — на северной окраине Бахмута террористы группы Вагнера продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

Отмечается, что оккупанты все сильнее давят на северные окраины Бахмута.

Также британцы пишут, что противник обошел западную окраину Угледара, где в конце января были возобновлены наступательные операции — несмотря на это, захватчики, скорее всего, понесли особенно тяжелые потери в этом районе, так как задействовали неопытных бойцов.

Российские войска бежали и бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров в одном инциденте после неудачного штурма, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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