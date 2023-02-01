Данилов: РФ готовится к максимальной эскалации, не исключаем ничего в ближайшие 2-3 недели

Россия готовится "к максимальной эскалации", собирает все возможные силы, и потому самые тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны. Именно поэтому, сказал Sky News секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, в Киеве "не исключают "никаких сценариев в ближайшие две-три недели" и призывают союзников направить ВСУ как можно больше вооружений/боеприпасов, и быстрее.

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В разговоре с британским каналом он сообщил, что ожидает, что примерно половина из более чем 320 000 мобилизованных россиян будут задействованы во второй волне наступления.

"Мы прошли через большой сложный период, но я понимаю, что основные бои еще впереди, и они состоятся в этом году в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне", – сказал Данилов.

Как выразился секретарь СНБО, сейчас "хороша будет любая помощь", в том числе, например, боевые самолеты Royal Air Force Typhoon из Великобритании и истребители других партнеров.

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"Было бы здорово, если бы это были реактивные "тайфуны". F-16 тоже хороши", – отметил он.

Данилов сообщил британцам, что "не исключено", что российский диктатор Владимир Путин попытается еще раз атаковать с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года.

Украинская разведка при этом пока не видит признаков, что это произойдет с севера в направлении запада Украины или снова Киева, а если и произойдет, то будет чем-то большим, чем отвлекающим маневром.

31 января глава военной разведки Буданов сказал WP, что ядерного удара России не будет, а Крым вернется домой, фактически подтвердив в основном прогноз на 2023 год.

Reuters сообщило в ночь на 1 февраля, что в новой поставке из США Украине передадут оружие большей дальности.

Запад сомневается, что РФ добьется успеха при наступлении весной. Причина — мобилизованные.

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Євген Пилипенко

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