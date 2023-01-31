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Беларусь вряд ли будет задействована в наступлении РФ. Угрозы для Киева не видно — CNN

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 23:43
Беларусь вряд ли будет задействована в наступлении РФ. Угрозы для Киева не видно — CNN - Фото
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Российские оккупанты вряд ли задействуют Беларусь и ее территорию при будущем наступлении в Украине. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на ряд неназванных западных официальных лиц.

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По словам чиновников, Россия вряд ли использует Беларусь для начала наступления в ближайшие месяцы.

Они отмечают, что режим Александра Лукашенко предоставляет россиянам тренировочные полигоны для оккупационных войск, чтобы проводить их обучение и направлять в Украину. 

"Мы видим российские войска в Беларуси. Мы не видим, чтобы они были развернуты на границе, и на данный момент у них нет таких возможностей в области логистики, чтобы проецировать и угрожать Киеву", — говорят на Западе.

Чиновники заявили, что присутствие войск РФ в Беларуси вынуждает Украину размещать свои войска на северном направлении, чтобы нивелировать риски. 

"Крайне маловероятно, что Беларусь будет осью наступления в следующие несколько месяцев", — подчеркнули официальные лица.

  • 16 января в Беларуси начались совместные учения авиации этой страны и их союзников из ВКС России. 
  • Украина не фиксирует увеличение группировки российских и беларуских войск в непосредственной близости от украинской границы, но Силы обороны находятся в постоянной готовности, заверил глава ГПСУ Дейнеко.
  • В ГУР заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину выгодно нагнетать ситуацию с Беларусью якобы угрозой ее присоединения к войне против Украины, однако даже Лукашенко уже "не очень в это играет".

Читайте также: Лукашенко заявил, что Украина предлагала ему "пакт о ненападении". Зеленский ответил 

Дмитро Гриниченко
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