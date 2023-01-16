На север от Украины начались учения военной авиации России и Беларуси

16 января в Беларуси начались совместные учения авиации этой страны и их союзников из ВКС России. Главной целью военное ведомство в Минске заявило "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач".

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Ожидается, что учения закончатся 1 февраля, однако их могут продлить, чтобы держать в напряжении северную группировку войск Украины, как это неоднократно было в 2022 году.

Оккупанты и их союзники намерены отработать:

→ ведение воздушной разведки;

→ совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы;

→ авиаподдержку группировок войск;

→ высадку тактического воздушного десанта;

→ доставку грузов и эвакуацию раненых.

"Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО", – заявили в Минске.

Ожидается, что из-за повышения частоты вылетов вражеской авиации в Беларуси воздушная тревога в Украине в этот период будет звучать чаще.

В конце 2022 года украинский посол в Минске заявил, что Лукашенко "упирается, но Беларусь готовится к войне. Угроза будет, пока РФ там".

Днем 15 января, по данным мониторинговой сети Беларускі Гаюн, на аэродромы в Беларуси из РФ прилетели минимум восемь истребителей ВКС РФ (четыре Су-34 и четыре Су-30) и четыре военно-транспортных Ан-12 и Ан-26. До этого в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ.

До этого 8 января в Беларусь прибыло 12 вертолетов ВКС РФ.

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Євген Пилипенко

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