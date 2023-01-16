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На север от Украины начались учения военной авиации России и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 09:31
На север от Украины начались учения военной авиации России и Беларуси - Фото
ВВС Беларуси (скриншот)

16 января в Беларуси начались совместные учения авиации этой страны и их союзников из ВКС России. Главной целью военное ведомство в Минске заявило "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач".

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Ожидается, что учения закончатся 1 февраля, однако их могут продлить, чтобы держать в напряжении северную группировку войск Украины, как это неоднократно было в 2022 году.

Оккупанты и их союзники намерены отработать:

→ ведение воздушной разведки;
→ совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы;
→ авиаподдержку группировок войск;
→ высадку тактического воздушного десанта;
→ доставку грузов и эвакуацию раненых.

"Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО", – заявили в Минске.

Ожидается, что из-за повышения частоты вылетов вражеской авиации в Беларуси воздушная тревога в Украине в этот период будет звучать чаще.

Читайте также: МИД опроверг сообщение, что Беларусь избежала части санкций, "потому что Украина просила"

Євген Пилипенко
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