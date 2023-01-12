МИД опроверг сообщение, что Беларусь избежала части санкций, "потому что Украина просила"

Брюссельський редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк утверждает, что украинские власти якобы просили союзников в Евросоюзе не внедрять новые санкции против Беларуси, – и потому их не было в последних пакетах ограничительных мер ЕС против РФ. В Министерстве иностранных дел по запросу LIGA.net заявили, что такие сообщения не соответствует действительности.

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Йозвяк написал, что "одна из причин, по которой Беларусь не попала под санкции вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, заключается в том, что Украина запросила, чтобы Минск не включали".

LIGA.net отправила запросы на комментарий пресс-секретарю президента, главе Офиса президента и в МИД. Ответ пока что получен только из ведомства Дмитрия Кулебы.

Представитель МИД Олег Николенко напомнил в Facebook, что за поддержку агрессии РФ против Украины на Беларусь наложен ряд персональных (режим Лукашенко, военное командование, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе МО и КГБ, а также восемь белорусских компаний) и секторальных санкций (ЦБ и четыре других беларуских банка, запрет на поставки товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов).

"Нам известно об обсуждении между государствами-членами ЕС вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри ЕС пока нет", – отметил дипломат.

Николенко добавил, что Украина с партнерами "активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело".

В конце 2022 года украинский посол в Минске заявил, что Лукашенко "упирается, но Беларусь готовится к войне. Угроза будет, пока РФ там".

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Євген Пилипенко

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