Лукашенко упирается, но Беларусь готовится к войне. Угроза будет, пока РФ там — посол в РБ
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что РБ готовится к войне, хотя диктатор Александр Лукашенко будет упираться этому до последнего. Об этом он сообщил в интервью Европейской правде.
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По его словам, Беларусь готовится к войне, о чем неоднократно заявлял Лукашенко. Он отметил, что когда речь идет об угрозе, то нужно говорить не только об армии РБ, но и о россиянах.
Дипломат назвал нахождение армии России в Беларуси главным риском.
"Сколько там будут присутствовать войска РФ, столько будет существовать угроза", — сказал Кизим.
Он подчеркнул, что общество Беларуси строилось на концепции того, что они мирные люди, а поэтому Лукашенко будет это учитывать и отпираться до последнего от "просьб" россиян напрямую вступить в войну.
"Любые агрессивные наступательные действия не будут восприняты беларусским обществом положительно", — резюмировал посол.
- На северных границах Украины российские оккупанты сосредоточили 22 000 человек, в начале большой войны на Киев наступали 45 500 захватчиков, заявили в Генштабе.
- Российские пропагандисты разгоняют тезис о повторном вторжении из Беларуси, но Генштаб не видит наступательных группировок.
- 20 декабря Наев заявил, что угроза из Беларуси постепенно растет. Но сейчас потенциала РФ в этой стране хватит лишь на тактические действия с ограниченными целями.
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