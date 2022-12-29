Лукашенко упирается, но Беларусь готовится к войне. Угроза будет, пока РФ там — посол в РБ

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что РБ готовится к войне, хотя диктатор Александр Лукашенко будет упираться этому до последнего. Об этом он сообщил в интервью Европейской правде.

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По его словам, Беларусь готовится к войне, о чем неоднократно заявлял Лукашенко. Он отметил, что когда речь идет об угрозе, то нужно говорить не только об армии РБ, но и о россиянах.

Дипломат назвал нахождение армии России в Беларуси главным риском.

"Сколько там будут присутствовать войска РФ, столько будет существовать угроза", — сказал Кизим.

Он подчеркнул, что общество Беларуси строилось на концепции того, что они мирные люди, а поэтому Лукашенко будет это учитывать и отпираться до последнего от "просьб" россиян напрямую вступить в войну.

"Любые агрессивные наступательные действия не будут восприняты беларусским обществом положительно", — резюмировал посол.

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Дмитро Гриниченко

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