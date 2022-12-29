Беларусь. РФ сосредоточила на севере 22 000 человек, 24 февраля было вдвое больше — ВСУ

На северных границах Украины российские оккупанты сосредоточили 22 000 человек, в начале большой войны на Киев наступали 45 500 захватчиков. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, россияне готовят личный состав на полигонах Беларуси — там сосредоточено до 11 000 бойцов и более 400 единиц вооружения и техники. Группировка противника в РБ, а также Брянской и Курской областях РФ в два раза меньше той группировки, которая наступала на Киев 24 февраля — 22 000 против 45 500 оккупантов.

Он отметил, что даже в случае привлечения всех военных частей Беларуси из числа сухопутных войск и спецназа общая группировка врага будет насчитывать 30 000 человек, что все равно меньше того, что было в начале большой войны.

Также Громов заявил, что РФ вывезла из РБ все запасы боеприпасов для артиллерии и реактивных систем залпового огня, которые были созданы для армии оккупантов перед полномасштабным вторжением в Украину.

"Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению наступательной группировки боеприпасами со своей территории. Перспективы привлечения армии Беларуси в войну напрямую зависят от возможностей РФ продвинуться в Донецкой области и готовности ВСУ", — резюмировал он.

Российские пропагандисты разгоняют тезис о повторном вторжении из Беларуси, но Генштаб не видит наступательных группировок.

20 декабря Наев заявил, что угроза из Беларуси постепенно растет. Но сейчас потенциала РФ в этой стране хватит лишь на тактические действия с ограниченными целями.

Если россияне вместе с беларусами захотят повторить наступление на Киев, их ждет "много неожиданностей", заявил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Дмитро Гриниченко

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