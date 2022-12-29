UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Беларусь. РФ сосредоточила на севере 22 000 человек, 24 февраля было вдвое больше — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 13:08
Беларусь. РФ сосредоточила на севере 22 000 человек, 24 февраля было вдвое больше — ВСУ - Фото
Алексей Громов (Фото: Генштаб ВСУ)

На северных границах Украины российские оккупанты сосредоточили 22 000 человек, в начале большой войны на Киев наступали 45 500 захватчиков. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне готовят личный состав на полигонах Беларуси — там сосредоточено до 11 000 бойцов и более 400 единиц вооружения и техники. Группировка противника в РБ, а также Брянской и Курской областях РФ в два раза меньше той группировки, которая наступала на Киев 24 февраля — 22 000 против 45 500 оккупантов.

Он отметил, что даже в случае привлечения всех военных частей Беларуси из числа сухопутных войск и спецназа общая группировка врага будет насчитывать 30 000 человек, что все равно меньше того, что было в начале большой войны.

Также Громов заявил, что РФ вывезла из РБ все запасы боеприпасов для артиллерии и реактивных систем залпового огня, которые были созданы для армии оккупантов перед полномасштабным вторжением в Украину.

"Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению наступательной группировки боеприпасами со своей территории. Перспективы привлечения армии Беларуси в войну напрямую зависят от возможностей РФ продвинуться в Донецкой области и готовности ВСУ", — резюмировал он.

Читайте также: У Буданова нет разведданных о неминуемом вторжении из Беларуси

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь генштаб Алексей Громов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 