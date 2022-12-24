У Буданова нет разведданных о неминуемом вторжении из Беларуси
Сейчас нет разведданных о неминуемой угрозе вторжения из Беларуси, хотя полностью такую возможность исключать нельзя. Пока армия РФ пытается держать в напряжении украинские войска у северной границы, заявил в интервью The New York Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
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По его словам, Россия с помощью активности в Беларуси пытается убедить Украину держать войска на севере. Например, РФ устраивает "карусели" – возит солдат на поезде в сторону украинской границы, а затем увозит их обратно.
"Все это – элементы кампаний по дезинформации", – считает глава ГУР.
Долгосрочные риски сохраняются, признал Буданов. Однако никакие разведданные не указывают на непосредственную угрозу.
По его словам, российские войска не выстроены в штурмовые порядки. Мобилизованные проходят обучение в Беларуси перед отправкой на Донбасс, но на учебных полигонах не хватает исправной техники для атаки.
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Угроза вторжения с севера не является неизбежной, хотя ее и нельзя исключать, отметил глава ГУР.
"Было бы неправильно сбрасывать со счетов такую возможность. Но также неправильно говорить, что у нас есть какие-либо данные, подтверждающие ее существование", – сказал Буданов.
Также не означают подготовку к вторжению обстрелы приграничья Харьковской и Сумской областей, сказал начальник разведки. Российские войска здесь также не выстроены в атакующие порядки – и это не делается за день.
- Главком ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что РФ снова попытается захватить Киев. По его прогнозу, Россия пытается собрать 200 000 мобилизованных, но даже 1 млн не даст ей выиграть.
- 20 декабря генерал Сергей Наев заявил, что угроза из Беларуси постепенно растет. Но сейчас потенциала РФ в этой стране хватит лишь на тактические действия с ограниченными целями.
- Российские пропагандисты разгоняют тезис о повторном вторжении из Беларуси, но Генштаб не видит наступательных группировок.
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