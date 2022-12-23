Центр при СНБО: "Наступление из Беларуси" – ИПСО, но в перспективе угроза сохраняется
Активное освещение в российских и беларуских СМИ военных учений в Беларуси с переброской техники следует рассматривать как элемент информационно-психологической операции, однако в перспективе угроза применения военной группировки все же сохраняется. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
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В ЦПД приводят заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого о том, что на территории Беларуси не фиксируется создание наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале.
"Предостерегаем! Несмотря на медийную активность российских и беларуских СМИ по освещению темы проведения военных учений, демонстративной переброски военной техники и т.п., на данном этапе такую деятельность следует рассматривать как элемент информационно-психологической операции, направленной на создание панических настроений в украинском обществе", – говорится в сообщении.
"Но в перспективе все же сохраняется угроза применения военной группировки, однако сейчас для этого во вражеских войсках недостаточно вооружения", – добавили в ЦПД.
- 19 декабря, на фоне заявлений военно-политического руководства Украины о возможном новом наступлении оккупантов из Беларуси, в Минске встретились диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко.
- Соединенные Штаты обещают "должным образом" отреагировать на действия Лукашенко, если он окажет "дополнительную" помощь российским оккупантам в их войне против Украины.
- Лукашенко на данный момент не готов принять участие в полномасштабном вторжении в Украину, поскольку это решение было бы самоубийственным для его режима, заявили в ГУР.
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