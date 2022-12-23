Центр при СНБО: "Наступление из Беларуси" – ИПСО, но в перспективе угроза сохраняется

Активное освещение в российских и беларуских СМИ военных учений в Беларуси с переброской техники следует рассматривать как элемент информационно-психологической операции, однако в перспективе угроза применения военной группировки все же сохраняется. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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В ЦПД приводят заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого о том, что на территории Беларуси не фиксируется создание наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале.

"Предостерегаем! Несмотря на медийную активность российских и беларуских СМИ по освещению темы проведения военных учений, демонстративной переброски военной техники и т.п., на данном этапе такую деятельность следует рассматривать как элемент информационно-психологической операции, направленной на создание панических настроений в украинском обществе", – говорится в сообщении.

"Но в перспективе все же сохраняется угроза применения военной группировки, однако сейчас для этого во вражеских войсках недостаточно вооружения", – добавили в ЦПД.

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Вадим Ребрина

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