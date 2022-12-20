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"Мы отреагируем". Госдеп США внимательно следит за тем, что Лукашенко сделает для Путина

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 13:34
Нед Прайс (скриншот из видео Госдепа)

Соединенные Штаты обещают "должным образом" отреагировать на действия беларуского диктатора Александра Лукашенко, если он окажет "дополнительную" помощь российским оккупантам в их войне против Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос об угрозе нового вторжения в Украину с севера.

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"Оказывает ли Беларусь дополнительную поддержку путинской войне против Украины – на это мы будем обращать самое пристальное внимание. И если мы это увидим, если мы увидим потенциал для этого, мы соответствующим образом отреагируем", – заверил он.

Прайс добавил, что речь идет о "дополнительных мерах для привлечения режима Лукашенко к ответственности за то, что, по сути, является его соучастием в войне".

Дипломат подчеркнул, что независимо от действий российского диктатора Владимира Путина и его подельника Лукашенко "мы будем продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно".

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Он выразил уверенность, что независимо от дальнейших действий союзников по оси зла, "украинские Вооруженные Силы и народ будут стойкими, приверженными восстановлению суверенитета, независимости и территориальной целостности".

Прайс неоднократно за брифинг подчеркнул, что Вашингтон "очень внимательно следит" за тем, как Россия стягивает военных и технику в Беларусь. О том же вчера говорили и в Белом доме.

Чиновник Госдепа США подытожил тем, что независимо от того, что говорят Путин и Лукашенко, "думаю, что послужной список говорит гораздо громче, чем все, что могли бы сказать эти два лидера".

Євген Пилипенко
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агрессия России геополитика беларусь Госдепартамент вторжение Нед Прайс ось зла
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