США о визите Путина к Лукашенко: Мы следим за силами России в Беларуси

США следят за российскими силами, в том числе в Беларуси. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя визит российского диктатора Владимира Путина к его беларускому коллеге Александру Лукашенко и сотрудничество двух стран.

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Вашингтон давно беспокоит роль Беларуси в агрессии РФ, отметила Жан-Пьер. По ее словам, Беларусь позволила России использовать свою территорию как плацдарм и вести войну против Украины.

"Мы продолжаем внимательно следить за силовой позицией (posture. – Ред.) России. Это то, что мы делали и будем делать, в том числе в Беларуси", – объяснила она.

Также США находятся в тесном контакте с Украиной, которая доблестно защищается, добавила Жан-Пьер.

Главком ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что РФ снова попытается захватить Киев. По его прогнозу, Россия пытается собрать 200 000 мобилизованных, но даже 1 млн не даст ей выиграть.

19 декабря Лукашенко и Путин встретились в Минске и намекают на появление в Беларуси ядерного оружия.

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Марко Сировой

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