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США о визите Путина к Лукашенко: Мы следим за силами России в Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 06:40
США о визите Путина к Лукашенко: Мы следим за силами России в Беларуси - Фото
Карин Жан-Пьер (фото - ЕРА)

США следят за российскими силами, в том числе в Беларуси. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя визит российского диктатора Владимира Путина к его беларускому коллеге Александру Лукашенко и сотрудничество двух стран.

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Вашингтон давно беспокоит роль Беларуси в агрессии РФ, отметила Жан-Пьер. По ее словам, Беларусь позволила России использовать свою территорию как плацдарм и вести войну против Украины.

"Мы продолжаем внимательно следить за силовой позицией (posture. – Ред.) России. Это то, что мы делали и будем делать, в том числе в Беларуси", – объяснила она.

Также США находятся в тесном контакте с Украиной, которая доблестно защищается, добавила Жан-Пьер.

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Марко Сировой
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