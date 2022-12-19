Путин встречается с Лукашенко. Власти Германии это встревожило

В Берлине "с тревогой" наблюдают за встречей диктаторов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко соответственно, и не исключают после нее расширения участия Минска в агрессивной войне против Украины. Об этом заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос DW.

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Агентство не приводит цитаты чиновника, кроме слов ответа – "с тревогой".

Хебештрайт указал на то, что Беларусь предоставляет свое воздушное пространство для нанесения Россией авиаударов по Украине.

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Вместе с Путиным в Минск приехали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава военного ведомства Сергей Шойгу.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора . 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения диктатора Лукашенко , что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились удары ракетами и дронами-камикадзе. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли тяжелые боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

Генерал Наев полагает, что Путин и Лукашенко будут обсуждать прямое участие Беларуси в войне, советник главы Офиса президента Подоляк, — что на повестке дня может быть сухопутное вторжение в Украину.

9 декабря глава МИД Британии Клеверли заявил: "Надеюсь, вы не услышите, как я произношу заезженные фразы вроде "я обеспокоен" или "я чрезвычайно обеспокоен", или, что хуже всего, "я глубоко обеспокоен" без дополнительных слов о том, что же я предпринимаю".

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Євген Пилипенко

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