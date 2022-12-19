Путин встречается с Лукашенко. Власти Германии это встревожило
В Берлине "с тревогой" наблюдают за встречей диктаторов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко соответственно, и не исключают после нее расширения участия Минска в агрессивной войне против Украины. Об этом заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос DW.
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Агентство не приводит цитаты чиновника, кроме слов ответа – "с тревогой".
Хебештрайт указал на то, что Беларусь предоставляет свое воздушное пространство для нанесения Россией авиаударов по Украине.
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Вместе с Путиным в Минск приехали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Генерал Наев полагает, что Путин и Лукашенко будут обсуждать прямое участие Беларуси в войне, советник главы Офиса президента Подоляк, — что на повестке дня может быть сухопутное вторжение в Украину.
- 9 декабря глава МИД Британии Клеверли заявил: "Надеюсь, вы не услышите, как я произношу заезженные фразы вроде "я обеспокоен" или "я чрезвычайно обеспокоен", или, что хуже всего, "я глубоко обеспокоен" без дополнительных слов о том, что же я предпринимаю".
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