Тихановская о визите Путина в Минск: Лукашенко свою шкуру не спасет
19.12.2022, 12:04
Светлана Тихановская (Фото: STR/EPA)
Лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, реагируя на визит российского диктатора Владимира Путина в Минск к местному диктатору Александру Лукашенко, заявила, что последний "не может договариваться от имени нашего народа". Об этом она написала в Twitter.
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"Беларусь не продается. Наша независимость не продается. Диктатор Лукашенко не может договариваться от имени нашего народа – он представляет себя", – написала она.
Как выразилась Тихановская, "и свою шкуру он не спасет", а ответит за преступления против беларусов и украинцев.
Перед встречей Путин–Лукашенко в Минске встретились министры иностранных дел РФ и Беларуси Сергей Лавров и Сергей Алейник соответственно.
- В июне 2022 года Тихановская говорила, что у армии Беларуси якобы был приказ о вторжении в Украину, "но его не выполнили".
- Солдаты армии Беларуси "абсолютно не готовы к войне", "не мотивированы" и "не хотят воевать с украинцами из-за близости по духу между нациями", заявляла она в конце осени.
- Президент Литвы Науседа считает, что Беларусь в полном объеме участвует в войне и она ответственна наравне с Россией.
- В начале декабря президент Польши Дуда встретился Тихановской, заявил, что Варшава не хочет, чтобы Беларусь была оккупированной.
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