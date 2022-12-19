Тихановская о визите Путина в Минск: Лукашенко свою шкуру не спасет

Лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, реагируя на визит российского диктатора Владимира Путина в Минск к местному диктатору Александру Лукашенко, заявила, что последний "не может договариваться от имени нашего народа". Об этом она написала в Twitter.

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"Беларусь не продается. Наша независимость не продается. Диктатор Лукашенко не может договариваться от имени нашего народа – он представляет себя", – написала она.

Как выразилась Тихановская, "и свою шкуру он не спасет", а ответит за преступления против беларусов и украинцев.

Перед встречей Путин–Лукашенко в Минске встретились министры иностранных дел РФ и Беларуси Сергей Лавров и Сергей Алейник соответственно.

Євген Пилипенко

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