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Тихановская о визите Путина в Минск: Лукашенко свою шкуру не спасет

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 12:04
Тихановская о визите Путина в Минск: Лукашенко свою шкуру не спасет - Фото
Светлана Тихановская (Фото: STR/EPA)

Лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, реагируя на визит российского диктатора Владимира Путина в Минск к местному диктатору Александру Лукашенко, заявила, что последний "не может договариваться от имени нашего народа". Об этом она написала в Twitter.

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"Беларусь не продается. Наша независимость не продается. Диктатор Лукашенко не может договариваться от имени нашего народа – он представляет себя", – написала она.

Как выразилась Тихановская, "и свою шкуру он не спасет", а ответит за преступления против беларусов и украинцев.

Перед встречей Путин–Лукашенко в Минске встретились министры иностранных дел РФ и Беларуси Сергей Лавров и Сергей Алейник соответственно.

Євген Пилипенко
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война владимир путин беларусь александр лукашенко Светлана Тихановская
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