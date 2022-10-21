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Беларусь в полном объеме участвует в войне. Она ответственна наравне с Россией — Науседа

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 10:34
Беларусь в полном объеме участвует в войне. Она ответственна наравне с Россией — Науседа - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Беларусь в полном объеме участвует в войне России против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, которого цитирует Delfi.

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По его словам, в Беларуси наблюдается переброска российских мобилизованных, которых могут послать в Украину через территорию РБ. 

"Это очевидные доказательства, что Беларусь в полном объеме участвует в этой войне. То есть, становится ответственной точно так же, как и Россия за последствия этой войны", — сказал Науседа.

Он отметил, что необходимо бороться за ужесточение санкций против России и Беларуси. 

"Я думаю, что те санкции, которые мы применили, уже дают результат и у России значительно меньшие возможности финансировать эту войну. Однако для того, чтобы полностью преградить и желание, и возможности продолжать осуществлять широкомасштабные операции в Украине, мы должны перейти к девятому пакету санкций", — резюмировал литовский лидер.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война беларусь литва Гитанас Науседа
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