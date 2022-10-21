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Белый дом о войсках в Беларуси: Это может быть попытка оттянуть ВСУ с юга или Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 07:20
Белый дом о войсках в Беларуси: Это может быть попытка оттянуть ВСУ с юга или Донбасса - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Россия и Беларусь могут наращивать войска на границе с Украиной, чтобы проверить – поможет ли это оттянуть украинские силы с юга или Донбасса. Об этом заявил на пресс-конференции Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности при Белом доме.

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США видели договоренность между РФ и Беларусью о размещении большего количества войск и создании подобия территориальной обороны, отметил Кирби. Но еще неизвестно, является ли это серьезным стратегическим сдвигом со стороны Беларуси, чтобы вмешаться в Украину.

"Это может быть попытка просто посмотреть, смогут ли они отвлечь ВСУ на ту часть своей границы, чтобы их нельзя было использовать где-либо еще на Донбассе или на юге, и здесь это может быть тактикой", – сказал Кирби.

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Пока США не видели никаких признаков, что Беларусь готова напрямую вторгнуться в Украину и сражаться, говорит чиновник Белого дома. Но Вашингтон будет следить за ситуацией внимательно, как только сможет.

Кирби также подчеркнул, что в течение восьми месяцев Беларусь служила базой для российских войск.

"Беларусь безусловно оказала материальную, моральную и ощутимую поддержку полномасштабному вторжению в Украину", – добавил он.

  • 20 октября в Генштабе заявили, что растет угроза нового наступления оккупантов на северном фронте. Оно может быть смещено на запад, чтобы перерезать пути поставок оружия Украине.

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Марко Сировой
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