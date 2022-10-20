Данилов: Определенные угрозы с территории Беларуси могут быть

"Очень маленькая" часть беларусов согласилась служить в российской армии, это "абсолютное меньшинство от того, на что рассчитывал враг", однако "определенные угрозы" с территории Беларуси могут быть. Об этом в интервью 24 каналу сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мы отслеживаем информацию обо всем, что происходит в Беларуси. Я могу сказать, что очень маленькая часть беларусов, пожелавших служить за деньги в российской армии. Она составляет абсолютное меньшинство от того, на что рассчитывал враг", – сказал он.

По словам Данилова, беларусы еще два-три месяца назад "пошли на этот контракт".

"Что касается территории Беларуси, оккупированной Россией, – мы понимаем, что оттуда могут быть определенные угрозы. Мы к ним готовимся и знаем, каким образом мы должны на это реагировать", – отметил секретарь СНБО.

"Еще раз подчеркиваю: нас победить эта страна не может, потому что мы – "люди света". Мы это доказали уже всему миру. А свет всегда побеждает тьму", – добавил Данилов.

15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны российских военных для развертывания "совместной региональной группировки войск": смотрите фото и видео.

18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию в ряды вооруженных сил страны под видом учебных сборов.

19 октября в ВСУ сообщили, что сейчас вероятность повторного вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси низкая, но весной она может значительно возрасти.

Сегодня, 20 октября, беларуская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки и свидетельства очевидцев, которые говорят о том, что на военный аэродром в Зябровке под Гомелем прибывают российские войска и строятся песчаные насыпи.

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Вадим Ребрина

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