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Данилов: Определенные угрозы с территории Беларуси могут быть

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 14:42
Данилов: Определенные угрозы с территории Беларуси могут быть - Фото
Алексей Данилов (фото – Елена Сошкина/LIGA.net)

"Очень маленькая" часть беларусов согласилась служить в российской армии, это "абсолютное меньшинство от того, на что рассчитывал враг", однако "определенные угрозы" с территории Беларуси могут быть. Об этом в интервью 24 каналу сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мы отслеживаем информацию обо всем, что происходит в Беларуси. Я могу сказать, что очень маленькая часть беларусов, пожелавших служить за деньги в российской армии. Она составляет абсолютное меньшинство от того, на что рассчитывал враг", – сказал он.

По словам Данилова, беларусы еще два-три месяца назад "пошли на этот контракт".

"Что касается территории Беларуси, оккупированной Россией, – мы понимаем, что оттуда могут быть определенные угрозы. Мы к ним готовимся и знаем, каким образом мы должны на это реагировать", – отметил секретарь СНБО.

"Еще раз подчеркиваю: нас победить эта страна не может, потому что мы – "люди света". Мы это доказали уже всему миру. А свет всегда побеждает тьму", – добавил Данилов.

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Вадим Ребрина
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война беларусь снбо Алексей Данилов
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