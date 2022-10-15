Путин завез в Беларусь первые эшелоны российских военных – фото, видео

В Беларусь прибыли первые эшелоны российских военных для развертывания "совместной региональной группировки войск". Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

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У беларуского диктатора Александра Лукашенко не уточняют количество прибывших россиян. 10 октября Лукашенко говорил, что в страну завезут "не одну тысячу" российских военных.

"Региональная группировка войск" должна якобы усилить границу.

В конце сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что оккупанты планируют разместить в Беларуси 20 000 мобилизованных из России.

Генштаб сообщал, что оборонно-промышленный комплекс Беларуси помогает ремонтировать оккупантам подбитую технику.

Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла и вручило ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.

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Оксана Житнюк

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