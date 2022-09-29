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Россия планирует разместить в Беларуси 20 000 мобилизованных – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 10:53
Россия планирует разместить в Беларуси 20 000 мобилизованных – Маляр - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Беларуси планируют разместить 20 000 мобилизованных из России. О таких данных Главного управления разведки сообщила в Telegram замминистра обороны Анна Маляр.

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20 000 мобилизованных в России должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца, пишет Маляр. Соотношение опытных и мобилизованных должно составить один к пяти.

Для размещения планируют использовать военные фонды и гражданские здания, говорит замминистра. Под эти нужды передают склады, ангары, помещения брошенных сельскохозяйственных предприятий.

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По словам Маляр, россияне после увеличения штата будут использовать военную технику со складов в Беларуси и снятую с хранения в РФ. Также Россия планирует для перевозки военных мобилизовать гражданские грузовые и легковые автомобили.

Также власть Беларуси дала указание силовикам способствовать мобилизации россиян, которые недавно заехали на беларускую территорию, добавила замминистра. 

Ранее Telegram-канал Беларускій Гаюн сообщал, что в Беларуси проверяют ж/д инфраструктуру под нужды военных. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил: Беларусь получит "ответ, на который не рассчитывала", если пойдет в наступление.

Вероятность нового вторжения с севера с участием войск Беларуси – довольно низкая, говорил LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Но всегда надо иметь в виду непрогнозируемость и нелогичность российского командования.

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Марко Сировой
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война беларусь разведка гур мобилизация армия рф войска россии Анна Маляр
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