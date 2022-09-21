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Минобороны РФ планирует призвать 300 000 резервистов на войну против Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 09:47
Минобороны РФ планирует призвать 300 000 резервистов на войну против Украины - Фото
Сергей Шойгу (фото - ЕРА)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов. 

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По словам Шойгу, российские потери в войне составили всего 5 937 погибших. Это утверждение расходится с данными украинской и западных разведок. По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава армии РФ— 55110 человек.

По словам российского министра, почти 90% раненых оккупантов "вернулись в строй".

"Все виды и рода вооруженных сил России, включая ядерную триаду, выполняют поставленную президентом задачу", – сказал Шойгу.

По его словам, объявленной сегодня частичной мобилизации подлежат те россияне, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.

Шойгу заверил, что ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на "спецоперацию" и срочники. 

  • Сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
Вадим Ребрина
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война мобилизация резервисты сергей шойгу
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