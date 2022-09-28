Беларусь получит "ответ, на который не рассчитывала", если пойдет в наступление – Данилов

Если со стороны Беларуси будет новое вторжение на территорию Украину, оккупанты получат "такой ответ, на который не рассчитывали". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Настоящему времени.

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"Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему", – сказал Данилов.

Тем не менее секретарь СНБО считает маловероятным, что Лукашенко примет решение втянуть своих военных в войну РФ против Украины.

"Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", – заявил Данилов.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. . 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

В августе Генштаб ВСУ сообщал, что около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины, основной их мотивацией являются деньги.

В начале сентября в Беларуси стартовали учения по "освобождению временно захваченной территории".

Оксана Житнюк

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