Около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины. Возможны провокации — Генштаб

Около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины, основной их мотивацией являются деньги. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, основной мотивацией наемников из Беларуси являются деньги.

"Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет. Страх и деньги — основные факторы российского военного присутствия", — заявил Громов.

Он отметил, что Россия приглашает на беларуские полигоны представителей Сирии, Мали, Лаоса и Узбекистана.

В Генштабе есть подозрения, что накануне Дня Независимости Украины РФ может устроить провокацию с гибелью иностранцев на беларуско-украинской границе, чтобы демонизировать украинскую армию и втянуть Беларусь в военные действия.

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Дмитрий Гриниченко

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