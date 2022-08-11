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Около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины. Возможны провокации — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 16:23
Около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины. Возможны провокации — Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform)

Около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины, основной их мотивацией являются деньги. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, основной мотивацией наемников из Беларуси являются деньги. 

"Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет. Страх и деньги — основные факторы российского военного присутствия", — заявил Громов.

Он отметил, что Россия приглашает на беларуские полигоны представителей Сирии, Мали, Лаоса и Узбекистана.

В Генштабе есть подозрения, что накануне Дня Независимости Украины РФ может устроить провокацию с гибелью иностранцев на беларуско-украинской границе, чтобы демонизировать украинскую армию и втянуть Беларусь в военные действия. 

Читайте также: ВСУ о взрывах на аэродроме Зябровка: Партизаны Беларуси хорошо помогают Украине 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война беларусь наемники
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