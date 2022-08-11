Около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины. Возможны провокации — Генштаб
Около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины, основной их мотивацией являются деньги. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, основной мотивацией наемников из Беларуси являются деньги.
"Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет. Страх и деньги — основные факторы российского военного присутствия", — заявил Громов.
Он отметил, что Россия приглашает на беларуские полигоны представителей Сирии, Мали, Лаоса и Узбекистана.
В Генштабе есть подозрения, что накануне Дня Независимости Украины РФ может устроить провокацию с гибелью иностранцев на беларуско-украинской границе, чтобы демонизировать украинскую армию и втянуть Беларусь в военные действия.
- Отслеживающая военную активность в Беларуси OSINT-группа Беларускі Гаюн вскоре после полуночи 11 августа сообщила о "взрывах и вспышках" в районе аэродрома Зябровка, который режим диктатора Александра Лукашенко отдал под контроль РФ. Украинское Минобороны хранит по этому поводу молчание.
- ГУР считает, что армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели.
- В начале августа на Волыни отрапортовали, что приготовили план эвакуации населения на случай наступления из Беларуси.
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