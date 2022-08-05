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На Волыни приготовили план эвакуации населения на случай наступления из Беларуси — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 17:44
На Волыни приготовили план эвакуации населения на случай наступления из Беларуси — ОВА - Фото
Бойцы ВСУ на границе с Беларусью (Фото: 100 Отдельная бригада теробороны Волыни/Facebook)

В Волынской области разработали план эвакуации гражданских в случае сухопутного наступления из Беларуси, в первую очередь речь идет о приграничных районах региона. Об этом сообщил замглавы областной военной администрации Сергей Мовенко в комментарии Суспильному. 

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По его словам, в случае необходимости первым делом будут эвакуировать жителей Ковельского и Камень-Каширского районов, которые расположены на границе с Беларусью. 

"Если, не дай Бог, будет прямое вторжение – есть план, который был обсужден на заседании эвакуационной комиссии. Руководители громад и районных военных администраций знают, как действовать", — сказал чиновник.

Он отметил, что детали плана эвакуации засекречены и выразил уверенность, что украинские военные не допустят масштабного наступления с территории Беларуси. 

Ранее о плане эвакуации населения в случае агрессии со стороны Беларуси сообщали власти Ровенской области. 

Смотрите также: Падение сбитых российских беспилотников на Волыни. В ОП показали фото последствий

Дмитрий Гриниченко
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война беларусь Волынская область
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