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Падение сбитых российских беспилотников на Волыни. В ОП показали фото последствий

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 20:30
Падение сбитых российских беспилотников на Волыни. В ОП показали фото последствий - Фото
Фото: t.me/kt20220224

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий падения двух российских беспилотников, сбитых противовоздушной обороной на Волыни.

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Оба БПЛА пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и вели воздушную разведку. Обломки беспилотников повредили частный дом.

Падение сбитых российских беспилотников на Волыни. В ОП показали фото последствий

Один человек погиб, есть раненые. Сейчас они находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь.

Падение сбитых российских беспилотников на Волыни. В ОП показали фото последствий

Падение сбитых российских беспилотников на Волыни. В ОП показали фото последствий
Вадим Ребрина
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БПЛА волынь Кирилл Тимошенко
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