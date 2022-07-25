Падение сбитых российских беспилотников на Волыни. В ОП показали фото последствий
25.07.2022, 20:30
Фото: t.me/kt20220224
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий падения двух российских беспилотников, сбитых противовоздушной обороной на Волыни.
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Оба БПЛА пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и вели воздушную разведку. Обломки беспилотников повредили частный дом.
Один человек погиб, есть раненые. Сейчас они находятся в больнице, им оказывают необходимую помощь.
- Начальник военной разведки Кирилл Буданов советует украинцам не нервничать из-за военных учений в Беларуси.
- В МИДе говорили, что Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее армия пересечет границу и пойдет на прямое вторжение.
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