Буданов призвал украинцев меньше нервничать из-за "вбросов через СМИ" о вторжении Беларуси
Начальник военной разведки Кирилл Буданов советует украинцам перестать нервничать из-за военных учений в Беларуси и "вбросов через СМИ", что армия страны-союзницы российских оккупантов может открыть второй фронт на севере Украины. Успокоиться он призывал в эфире национального телемарафона.
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Как выразился руководитель Главного управления разведки Минобороны, на территории, подконтрольной диктатору Александру Лукашенко, происходят "абсолютно стабильные действия".
"Все мы это отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно остерегаться определенных действий оттуда", – призвал глава военной разведки.
По словам Буданова, нагнетание ситуации с возможностью вторжения армии Беларуси – "это очень хороший пример... (здесь с ним прервалась связь, и часть ответа не прошла. — Прим. ред.)... то уже должна была бы атаковать нас раз пять за это время, если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ".
"Я вам еще раз говорю. Ничего сейчас там не будет", – резюмировал начальник ГУР.
- Кроме того, по мнению Буданова, Россия не сможет высадить десант в Одессе во время вывоза зерна.
- Начальник ГУР также заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья.
- В начале июля Буданов оценил опасность Китая как потенциального союзника России.
- 22 июля на Банковой обратились к беларусам: "Скажите "нет" z-чуме, еще не поздно стать народом-героем".
- В тот же день Генштаб сообщил, что в Беларуси военкоматы агитируют заключать контракт с российскими ЧВК.
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