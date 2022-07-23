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Буданов призвал украинцев меньше нервничать из-за "вбросов через СМИ" о вторжении Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 07:59
Буданов призвал украинцев меньше нервничать из-за
Кирилл Буданов (скриншот)

Начальник военной разведки Кирилл Буданов советует украинцам перестать нервничать из-за военных учений в Беларуси и "вбросов через СМИ", что армия страны-союзницы российских оккупантов может открыть второй фронт на севере Украины. Успокоиться он призывал в эфире национального телемарафона.

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Как выразился руководитель Главного управления разведки Минобороны, на территории, подконтрольной диктатору Александру Лукашенко, происходят "абсолютно стабильные действия".

"Все мы это отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно остерегаться определенных действий оттуда", – призвал глава военной разведки.

СПРАВКА. Начиная с конца апреля, армия Беларуси проводит различные учения, прежде всего в областях, которые граничат с Украиной. Их продлевали беспрецедентные 13 раз. Людям вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы. Власти Киевской области заявляют, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены. На начало июля Генштаб ВСУ не видел, чтобы Беларусь готовила ударные группировки.

По словам Буданова, нагнетание ситуации с возможностью вторжения армии Беларуси – "это очень хороший пример... (здесь с ним прервалась связь, и часть ответа не прошла. — Прим. ред.)... то уже должна была бы атаковать нас раз пять за это время, если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ".

"Я вам еще раз говорю. Ничего сейчас там не будет", – резюмировал начальник ГУР.

Читайте также: Буданов: Нет смысла ждать чуда, что у РФ иссякнут резервы — она будет воевать до конца, у них нет другого выхода 

Евгений Пилипенко
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