В Беларуси вручают повестки, врачам запретили уезжать за границу: сводка Генштаба ВСУ

В Беларуси продлили учения у границ с Украиной, вручают повестки и запретили врачам выезжать за границу. Армия России отошла после неудачного наступления под Лисичанском и штурмует на Харьковском направлении, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Север

В Беларуси мобилизационные учения продлены до 9 июля, в Гомельской области вручают повестки, врачам запретили выезжать за границу.

На Северском направлении армия РФ держит у границы три БТГр (около 1800-300 военных) и подразделения ВДВ, обстреляла из артиллерии приграничные районы Сумской и Черниговской областей, применяет средства РЭБ в Белгородской области.

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Харьковское направление

РФ сосредоточила усилия на сковывании украинских сил и недопущении их продвижения, ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка-Дементьевка, била из артиллерии в районе ряда населенных пунктов.

Донбасс

Славянское – враг ведет оборонительные бои, безуспешно штурмовал Богородичное, обстреливал из артиллерии в районе ряда населенных пунктов, пытается улучшить логистику.

Краматорское – РФ обстреливала из артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого. Лисичанское – артудары россиян в районе Золотаревки и Верхнекаменского, в направлении последнего населенного пункта оккупанты безуспешно провели наступление и отошли.

Бахмутское – российские обстрелы из минометов и артиллерии неподалеку от Вершины, Бахмута, Спорного. Также РФ нанесла авиаудар в районе Вершины.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское, Запорожское – россияне били из артиллерии по районам 14 населенны пунктов, нанесли авиаудары вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.

Юг

Южнобугское – РФ сосредоточила усилия на удержании занятых рубежей, недопущении продвижения украинских сил, обстрелах вблизи ряда населенных пунктов. В Черном море – два носителя ракет.

По данным ГШ, оккупанты и коллаборанты боятся сопротивления местных в Херсонской области, руководство захватчиков передвигается в бронежилетах в бронированных машинах с большим количеством охраны.

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Марк Сировой

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