UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Беларуси вручают повестки, врачам запретили уезжать за границу: сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 07:49
В Беларуси вручают повестки, врачам запретили уезжать за границу: сводка Генштаба ВСУ - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

В Беларуси продлили учения у границ с Украиной, вручают повестки и запретили врачам выезжать за границу. Армия России отошла после неудачного наступления под Лисичанском и штурмует на Харьковском направлении, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Север

В Беларуси мобилизационные учения продлены до 9 июля, в Гомельской области вручают повестки, врачам запретили выезжать за границу.

На Северском направлении армия РФ держит у границы три БТГр (около 1800-300 военных) и подразделения ВДВ, обстреляла из артиллерии приграничные районы Сумской и Черниговской областей, применяет средства РЭБ в Белгородской области.

Читайте также: Казус белли для Лукашенко. РФ хочет атаковать Мозырь, чтобы втянуть Беларусь в войну – ГУР

Харьковское направление

РФ сосредоточила усилия на сковывании украинских сил и недопущении их продвижения, ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка-Дементьевка, била из артиллерии в районе ряда населенных пунктов.

Донбасс

Славянское – враг ведет оборонительные бои, безуспешно штурмовал Богородичное, обстреливал из артиллерии в районе ряда населенных пунктов, пытается улучшить логистику.

Краматорское – РФ обстреливала из артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого. Лисичанское – артудары россиян в районе Золотаревки и Верхнекаменского, в направлении последнего населенного пункта оккупанты безуспешно провели наступление и отошли.

Бахмутское – российские обстрелы из минометов и артиллерии неподалеку от Вершины, Бахмута, Спорного. Также РФ нанесла авиаудар в районе Вершины.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское, Запорожское – россияне били из артиллерии по районам 14 населенны пунктов, нанесли авиаудары вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.

Юг

Южнобугское – РФ сосредоточила усилия на удержании занятых рубежей, недопущении продвижения украинских сил, обстрелах вблизи ряда населенных пунктов. В Черном море – два носителя ракет.

По данным ГШ, оккупанты и коллаборанты боятся сопротивления местных в Херсонской области, руководство захватчиков передвигается в бронежилетах в бронированных машинах с большим количеством охраны.

Читайте также: Джонсон оптимистично оценил планы Зеленского отбить войска РФ в этом году 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Донбасс учения Харьков лисичанск армия рф генштаб армия беларуси войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 