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На юге нарастает партизанское движение, России все труднее в Херсоне – CNN

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 07:09
На юге нарастает партизанское движение, России все труднее в Херсоне – CNN - Фото
Боец ССО (фото - Командование ССО, Facebook)

На юге нарастает партизанское движение, а России трудно удерживать Херсон и расстраивать в регионе оккупационные администрации. Об этом пишет CNN, пообщавшись с американскими чиновниками.

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По словам официальных лиц США, три недавние покушения на российских "чиновников", или коллаборантов на юге свидетельствуют о нарастании движения сопротивления. В частности о "растущей активности партизан на юге" заявила недавно директор нацразведки США Аврил Хейнс.

Один из источников CNN отметил, что в США есть мнение, что у России недостаточно сил в Херсоне для эффективной оккупации и контроля над регионом. Особенно такая ситуация наблюдается после переброски части российских сил с юга на Донбасс.

Другое официальное лицо из США рассказало журналистам, что такая переброска могла дать украинским партизанам больше шансов атаковать российских "чиновников". Кроме того, он отметил украинские контратаки на юге, которые еще больше усилили нагрузку на оккупантов.

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В CNN отмечают, что сейчас точно неясно – сколько российских войск находятся в Херсоне или рядом с ним. Однако для оккупации территории, где население настроено враждебно, требуется куда больше солдат, чем для мирной оккупации.

Один из источников отметил, что сейчас россияне отдают приоритет боевым действиям в ущерб созданию любого подобия фейковых "правительств". По его словам, укрепление оккупационных режимов – "явно не та вещь, в которую россияне могут инвестировать усилия прямо сейчас".

  • Утром 24 июня в Херсоне взорвался автомобиль. РосСМИ сообщили, что погиб гауляйтер, бывший активист запрещенной пророссийской партии Шария.  

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Марк Сировой
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