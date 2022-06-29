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У Лукашенко пригрозили убить троих "железнодорожных партизан"

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 13:36
У Лукашенко пригрозили убить троих
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич/ЕРА)

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко пригрозил убить троих мужчин, которые на стыке февраля и марта якобы повредили железнодорожную инфраструктуру в Беларуси. Соответствующий пресс-релиз опубликовал Следственный комитет Беларуси.

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По версии силовиков Лукашенко, 29-летний житель Светлогорска присоединился к оппозиционным движениям "BYPOL" и "мобилизационный план Перамога", от руководителей которых якобы получил задание по выведению из строя ж/д инфраструктуры в Гомельской области.

Следствие считает, что вместе с двумя друзьями в ночь с 28 февраля на 1 марта они подожгли релейный шкаф с ж/д оборудованием. Силовики режима Лукашенко инкриминируют мужчинам сразу несколько статей уголовного кодекса – от "измены государству" до "участия в экстремистском формировании" и "терроризме".

Сейчас мужчины находятся под стражей, их имущество арестовано. В СК заявили, что им "может грозить максимальное наказание вплоть до смертной казни".

  • С начала полномасштабной войны против РФ появлялись сообщения, что в Беларуси партизаны повреждали ж/д инфраструктуру, чтобы навредить логистике наступавших с севера российских войск.
  • В марте советник главы ОП Алексей Арестович призывал партизан устроить "тотальную рельсовую войну", в частности на направлении Гомель-Киев.

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Марк Сировой
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железная дорога беларусь казнь александр лукашенко партизаны bypol
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