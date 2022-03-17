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Арестович призвал партизан пускать под откос поезда снабжения российских войск – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 16:10
Алексей Арестович (фото - пресс-служба ОП)
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал партизан во временно захваченных российскими оккупантами районах севера и юга Украины устроить "тотальную рельсовую войну", то есть нарушать снабжение войск захватчика. Обращение он разместил у себя в Facebook.

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"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно на направлении Крым — Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь", – объяснил он.

По его словам, помимо указанного выше, это касается направлений:

Крым — Херсон;
Валуйки — Купянск;
Гомель — Киев (общее направление);
других, которые обнаружите.

"Только необходимо строго (!) учесть, что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала трезво (!) оцените свои силы и возможности", – предостерег Арестович.

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Евгений Пилипенко
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