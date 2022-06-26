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Херсон. Россияне стреляют друг в друга, а коллаборанты хотят бежать в Крым из-за партизан

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 17:47
Херсон. Россияне стреляют друг в друга, а коллаборанты хотят бежать в Крым из-за партизан - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

В Херсонской области россияне обстреливают друг друга, чтобы быстрее покинуть зону боевых действий, а коллаборанты готовятся к бегству в Крым из-за активизации деятельности украинских партизан на юге страны. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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Он сообщил, что в Херсонской области продолжаются боевые действия, и вражеские подразделения не сторонятся бить друг по другу, чтобы быстрее "ушиться" из зоны активных действий и "списать" поражения коллег на украинских военных.

Также Назаров рассказал, что местные партизаны и участники движения сопротивления все активнее противодействуют коллаборантам, из-за чего те усиливают охрану и готовятся к бегству в Крым.

  • Вчера Назаров сообщал, что в Херсонской области россияне роют себе не окопы, а углубления, надеясь получить незначительное ранение и избежать дальнейшего участия в боях.
  • В сегодняшней утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что украинские Воздушные силы нанесли удары по скоплениям врага на юге страны. Потери оккупантов уточняются.

Читайте также: Результат контратак в районе Херсона будет в августе – Буданов

Оксана Житнюк
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Крым Херсон Николаев сопротивление партизаны
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