Херсон. Россияне стреляют друг в друга, а коллаборанты хотят бежать в Крым из-за партизан
В Херсонской области россияне обстреливают друг друга, чтобы быстрее покинуть зону боевых действий, а коллаборанты готовятся к бегству в Крым из-за активизации деятельности украинских партизан на юге страны. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
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Он сообщил, что в Херсонской области продолжаются боевые действия, и вражеские подразделения не сторонятся бить друг по другу, чтобы быстрее "ушиться" из зоны активных действий и "списать" поражения коллег на украинских военных.
Также Назаров рассказал, что местные партизаны и участники движения сопротивления все активнее противодействуют коллаборантам, из-за чего те усиливают охрану и готовятся к бегству в Крым.
- Вчера Назаров сообщал, что в Херсонской области россияне роют себе не окопы, а углубления, надеясь получить незначительное ранение и избежать дальнейшего участия в боях.
- В сегодняшней утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что украинские Воздушные силы нанесли удары по скоплениям врага на юге страны. Потери оккупантов уточняются.
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