Суд запретил деятельность пророссийской партии Шария

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность пророссийской партии Шария в Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Партия Шария стала уже девятой запрещенной в Украине в судебном порядке.

Также сегодня, 16 июня, суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины и запретил деятельность партии Левая оппозиция. Средства и другие активы указанных партий и их организаций должны быть переданы в собственность государства.

Вчера суд запретил Социалистическую партию Украины, а 14 июня – партию херсонского гауляйтера "Блок Владимира Сальдо", партию Держава и партию Наши экс-нардепа Евгения Мураева.

13 июня суд запретил пророссийскую политическую партию Социалисты, основанную Василием Цушко, а также партию Справедливость и развитие. 8 июня суд запретил деятельности партии Оппозиционный блок.

20 марта СНБО принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией. Минюсту было поручено принять меры для запрета деятельности этих партий.

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Оксана Житнюк

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