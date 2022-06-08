Апелляционный суд ликвидировал партию Оппозиционный блок – документ
Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии Оппозиционный блок. Об этом сообщило движение ЧЕСНО, которое опубликовало копию решения суда.
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Согласно решению суда, имущество ликвидированной партии и всех ее ячеек передается государству.
Это решение еще может быть оспорено в Верховном суде.
Как сообщает эксперт движения ЧЕСНО, заседание суда формально не было закрытым, однако журналистов и представителей общественных организаций в зал судебных заседаний не впустили. На письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания суд также не ответил.
Из-за фактической закрытости судебного процесса аргументы и основания для запрета Оппозиционного блока будут доступны только после публикации полного текста судебного решения.
- 20 марта СНБО приостановил деятельность ряда партий на период действия военного положения, в том числе альянса Оппозиционная платформа – За життя (ОПЗЖ).
- 14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте.
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