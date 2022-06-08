Апелляционный суд ликвидировал партию Оппозиционный блок – документ

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии Оппозиционный блок. Об этом сообщило движение ЧЕСНО, которое опубликовало копию решения суда.

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Согласно решению суда, имущество ликвидированной партии и всех ее ячеек передается государству.

Это решение еще может быть оспорено в Верховном суде.

Как сообщает эксперт движения ЧЕСНО, заседание суда формально не было закрытым, однако журналистов и представителей общественных организаций в зал судебных заседаний не впустили. На письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания суд также не ответил.

Из-за фактической закрытости судебного процесса аргументы и основания для запрета Оппозиционного блока будут доступны только после публикации полного текста судебного решения.

СПРАВКА. Оппозиционный блок был создан в 2014 году перед внеочередными выборами в Верховную Раду. В его состав вошли Партия развития Украины, партия Центр, партия Новая политика, партия Государственный нейтралитет, партия Украина-Вперед! и партия Трудовая Украина. Предполагалось, что в него войдет также Оппозиционный блок был создан в 2014 году перед внеочередными выборами в Верховную Раду. В его состав вошли Партия развития Украины, партия Центр, партия Новая политика, партия Государственный нейтралитет, партия Украина-Вперед! и партия Трудовая Украина. Предполагалось, что в него войдет также Партия регионов , которая, однако, предпочла вообще не участвовать в выборах. Первым номером в избирательном списке партии на выборах 2014 года был Юрий Бойко . В 2018 году в партии произошел раскол, после которого в следующем году Оппозиционный блок на выборах не преодолел проходной барьер.

Сергей Бережной

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