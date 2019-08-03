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ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам

ЦИК объявила результаты выборов по партийным спискам - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.08.2019, 17:59

ЦИК объявила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе

Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля в многомандатном избирательном округе.

По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий по спискам партий Слуга народа набрала 43,16% голосов избирателей, Оппозиционная платформа - За жизнь - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Европейская солидарность - 8,10%, Голос - 5,82%.

Таким образом, партия Слуга народа по партийным спискам получает 124 мандата, Оппозиционная платформа – За жизнь – 37, Батькивщина – 24, Европейская солидарность- 23, Голос – 17 мандатов.

Не преодолели проходной барьер в 5% Радикальная партия Олега Ляшко (4,01%), Сила и честь (3,82%), Оппозиционный блок (3,03%), Украинская стратегия Гройсмана (2,41%), партия Шария (2,23%), ВО Свобода (2,15%), Гражданская позиция (1,04%).

Не позже чем на пятый день со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует их в газетах Голос Украины и Урядовый курьер.

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Слуга народа выборы цик результаты
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