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ОПЗЖ, Наши, Оппоблок, Партия Шария. СНБО приостанавливает деятельность ряда партий

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 03:02

Совет нацбезопасности и обороны принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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"Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ. Поэтому СНБО решила: учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этой страной, приостанавливается какая-либо деятельность ряда политических партий на время военного положения", – сказал президент.

К таким партиям относятся:

  • ОПЗЖ,
  • Партия Шария,
  • Наши,
  • Оппоблок,
  • Левая оппозиция,
  • Союз левых сил,
  • Пария Держава,
  • Прогрессивная социалистическая партия Украины,
  • Социалистическая партия Украины,
  • Партия Социалисты,
  • Блок Владимира Сальдо.

Минюсту поручено принять меры для запрета деятельности этих партий.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война партии военное положение
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