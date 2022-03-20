ОПЗЖ, Наши, Оппоблок, Партия Шария. СНБО приостанавливает деятельность ряда партий
Совет нацбезопасности и обороны принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
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"Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ. Поэтому СНБО решила: учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этой страной, приостанавливается какая-либо деятельность ряда политических партий на время военного положения", – сказал президент.
К таким партиям относятся:
- ОПЗЖ,
- Партия Шария,
- Наши,
- Оппоблок,
- Левая оппозиция,
- Союз левых сил,
- Пария Держава,
- Прогрессивная социалистическая партия Украины,
- Социалистическая партия Украины,
- Партия Социалисты,
- Блок Владимира Сальдо.
Минюсту поручено принять меры для запрета деятельности этих партий.
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