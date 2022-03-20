ОПЗЖ, Наши, Оппоблок, Партия Шария. СНБО приостанавливает деятельность ряда партий

Совет нацбезопасности и обороны принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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"Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ. Поэтому СНБО решила: учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этой страной, приостанавливается какая-либо деятельность ряда политических партий на время военного положения", – сказал президент.

К таким партиям относятся:

ОПЗЖ,

Партия Шария,

Наши,

Оппоблок,

Левая оппозиция,

Союз левых сил,

Пария Держава,

Прогрессивная социалистическая партия Украины,

Социалистическая партия Украины,

Партия Социалисты,

Блок Владимира Сальдо.

Минюсту поручено принять меры для запрета деятельности этих партий.

Вадим Ребрина

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