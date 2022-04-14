UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховная Рада приостановила деятельность фракции ОПЗЖ

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 18:35
Верховная Рада приостановила деятельность фракции ОПЗЖ - Фото
Фракция Оппозиционной платформы - За жизнь (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховной Раде приостановлена деятельность фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщают народные депутаты, присутствовавшие на закрытом заседании парламента.  

Приостановка деятельности продиктована решением СНБО от 20 марта о запрете деятельности некоторых политических партий, включая ОПЗЖ, на период действия военного положения. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное   

В рядах фракции ОПЗЖ на сегодняшнем заседании Рады прошли некоторые перестановки. О выходе из фракции объявили нардепы Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. 

Также ОПЗЖ отозвала Вадима Рабиновича с поста сопредседателя партии и Юрия Бойко как главы партии.  

Парламентская фракция ОПЗЖ состояла из 44 народных депутатов.  

После начала широкомасштабной войны России против Украины из фракции начали выходить некоторые ее члены. 

С учетом сегодняшних заявлений о выходе, фракцию покинуло 11 нардепов. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада снбо ОПЗЖ фракция ОПЗЖ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 