Верховная Рада приостановила деятельность фракции ОПЗЖ
В Верховной Раде приостановлена деятельность фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщают народные депутаты, присутствовавшие на закрытом заседании парламента.
Приостановка деятельности продиктована решением СНБО от 20 марта о запрете деятельности некоторых политических партий, включая ОПЗЖ, на период действия военного положения.
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В рядах фракции ОПЗЖ на сегодняшнем заседании Рады прошли некоторые перестановки. О выходе из фракции объявили нардепы Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич.
Также ОПЗЖ отозвала Вадима Рабиновича с поста сопредседателя партии и Юрия Бойко как главы партии.
Парламентская фракция ОПЗЖ состояла из 44 народных депутатов.
После начала широкомасштабной войны России против Украины из фракции начали выходить некоторые ее члены.
С учетом сегодняшних заявлений о выходе, фракцию покинуло 11 нардепов.
- 20 марта СНБО приостановила деятельность ряда партий.
- 8 апреля ГБР заподозрило в коллаборационизме двух функционеров ОПЗЖ.
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