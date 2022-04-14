Верховная Рада приостановила деятельность фракции ОПЗЖ

В Верховной Раде приостановлена деятельность фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщают народные депутаты, присутствовавшие на закрытом заседании парламента.

Приостановка деятельности продиктована решением СНБО от 20 марта о запрете деятельности некоторых политических партий, включая ОПЗЖ, на период действия военного положения.

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В рядах фракции ОПЗЖ на сегодняшнем заседании Рады прошли некоторые перестановки. О выходе из фракции объявили нардепы Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич.

Также ОПЗЖ отозвала Вадима Рабиновича с поста сопредседателя партии и Юрия Бойко как главы партии.

Парламентская фракция ОПЗЖ состояла из 44 народных депутатов.

После начала широкомасштабной войны России против Украины из фракции начали выходить некоторые ее члены.

С учетом сегодняшних заявлений о выходе, фракцию покинуло 11 нардепов.

20 марта СНБО приостановила деятельность ряда партий.

8 апреля ГБР заподозрило в коллаборационизме двух функционеров ОПЗЖ.

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Роман Брыль

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