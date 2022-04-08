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ГБР подозревает в коллаборационизме двух функционеров ОПЗЖ

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 16:11
ГБР подозревает в коллаборационизме двух функционеров ОПЗЖ - Фото
Иллюстративное фото (Фото - ГБР)

Госбюро расследований подозревает в коллаборационизме топ-менеджера телеканала 112 Украина и одного из руководителей секретариата фракции ОПЗЖ. Сообщение об этом опубликовано в Telegram ГБР.

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Утверждается, что у следствия есть данные об антиукраинской деятельности одного из топ-менеджеров телеканала 112, который был также соучредителем молодежного крыла ОПЗЖ. ГБР считает, что он занимался координированием распространения российских фейков через подконтрольные ему СМИ, а также передавал российским спецслужбам информацию об общественно-политической ситуации в Украине.

Бюро также полагает, что в противоправной деятельности участвовал один из руководителей секретариата парламентской фракции ОПЗЖ, личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука. Следствие утверждает, что им помогали также сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств. 

Из сообщения ГБР следует, что местонахождение фигурантов расследования сейчас неизвестно, и что ведется розыск их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста.

Бывшим главой молодежного крыла ОПЗЖ и генеральным продюсером телеканала 112 открытые источники называют Антона Марчевского, который баллотировался от ОПЗЖ на парламентских выборах 2019 года.   

Сергей Бережной
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гбр ОПЗЖ коллаборанты
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