ГБР подозревает в коллаборационизме двух функционеров ОПЗЖ

Госбюро расследований подозревает в коллаборационизме топ-менеджера телеканала 112 Украина и одного из руководителей секретариата фракции ОПЗЖ. Сообщение об этом опубликовано в Telegram ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Утверждается, что у следствия есть данные об антиукраинской деятельности одного из топ-менеджеров телеканала 112, который был также соучредителем молодежного крыла ОПЗЖ. ГБР считает, что он занимался координированием распространения российских фейков через подконтрольные ему СМИ, а также передавал российским спецслужбам информацию об общественно-политической ситуации в Украине.

Бюро также полагает, что в противоправной деятельности участвовал один из руководителей секретариата парламентской фракции ОПЗЖ, личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука. Следствие утверждает, что им помогали также сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств.

Из сообщения ГБР следует, что местонахождение фигурантов расследования сейчас неизвестно, и что ведется розыск их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста.

Бывшим главой молодежного крыла ОПЗЖ и генеральным продюсером телеканала 112 открытые источники называют Антона Марчевского, который баллотировался от ОПЗЖ на парламентских выборах 2019 года.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.