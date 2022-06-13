В Украине ликвидировали вторую пророссийскую партию. Ее лидерами были Цушко и Кожара

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил пророссийскую политическую партию Социалисты, основанную Василием Цушко в 2015 году. Об этом сообщается на сайте суда.

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В 2018-2021 годах партию возглавлял бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого собираются судить по подозрению в убийстве товарища. Сейчас ее возглавляет другой бывший регионал Евгений Аноприенко, в свое время работавший помощником Сергея Клюева.

20 марта 2022 года СНБО принял решение о запрете деятельности партии Социалисты на время военного положения, а Минюст подал иск о ее полном запрете.

Суд удовлетворил иск министерства частично. Деятельность партии запрещена, имущество Социалистов и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. В удовлетворении остальных исковых требований суд отказал.

Социалисты стали второй политической партией, запрещенной из-за пророссийских взглядов. 8 июня было принято первое решение – о запрете партии Оппозиционный блок.

Министерство юстиции инициировало также запрет партий ОПЗЖ, Партия Шария, Наши, Левая оппозиция, Союз левых сил, Держава, Прогрессивная социалистическая партия Украины, Соцпартия Украины, Блок Владимира Сальдо.

Андрей Водяный

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