В Украине ликвидировали вторую пророссийскую партию. Ее лидерами были Цушко и Кожара
Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил пророссийскую политическую партию Социалисты, основанную Василием Цушко в 2015 году. Об этом сообщается на сайте суда.
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В 2018-2021 годах партию возглавлял бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого собираются судить по подозрению в убийстве товарища. Сейчас ее возглавляет другой бывший регионал Евгений Аноприенко, в свое время работавший помощником Сергея Клюева.
20 марта 2022 года СНБО принял решение о запрете деятельности партии Социалисты на время военного положения, а Минюст подал иск о ее полном запрете.
Суд удовлетворил иск министерства частично. Деятельность партии запрещена, имущество Социалистов и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. В удовлетворении остальных исковых требований суд отказал.
- Социалисты стали второй политической партией, запрещенной из-за пророссийских взглядов. 8 июня было принято первое решение – о запрете партии Оппозиционный блок.
- Министерство юстиции инициировало также запрет партий ОПЗЖ, Партия Шария, Наши, Левая оппозиция, Союз левых сил, Держава, Прогрессивная социалистическая партия Украины, Соцпартия Украины, Блок Владимира Сальдо.
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