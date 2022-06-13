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В Украине ликвидировали малоизвестную пророссийскую партию Справедливости и развития

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 16:59
В Украине ликвидировали малоизвестную пророссийскую партию Справедливости и развития - Фото
Фото: pixabay.com

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность партии Справедливости и развития. Об этом сообщается на сайте суда.

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Иск инициировало Министерство юстиции, которое считает эту партию пророссийской.

Партия Справедливости и развития не фигурировала в списке пророссийских партий, который был составлен СНБО, но Министерство юстиции все равно направило в суд иск о ее ликвидации.

Партия была основана известным украинским врачом, первым министром здравоохранения Юрием Спиженко в 1998 году как всеукраинская чернобыльская народная партия "За благосостояние и социальную защиту народа".

В 2018 году она сменила название на нынешнее, а ее лидером стал Алексей Шевченко.

При этом среди ее учредителей до сих пор числится Николай Исаев, известный как автор многочисленных электронных петиций президенту Украины. В них он выступал, в частности, за переименование Украины в Русь и предлагал сделать русский язык государственным.

Андрей Водяный
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запрет политические партии пророссийская партия
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