В Украине ликвидировали малоизвестную пророссийскую партию Справедливости и развития

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность партии Справедливости и развития. Об этом сообщается на сайте суда.

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Иск инициировало Министерство юстиции, которое считает эту партию пророссийской.

Партия Справедливости и развития не фигурировала в списке пророссийских партий, который был составлен СНБО, но Министерство юстиции все равно направило в суд иск о ее ликвидации.

Партия была основана известным украинским врачом, первым министром здравоохранения Юрием Спиженко в 1998 году как всеукраинская чернобыльская народная партия "За благосостояние и социальную защиту народа".

В 2018 году она сменила название на нынешнее, а ее лидером стал Алексей Шевченко.

При этом среди ее учредителей до сих пор числится Николай Исаев, известный как автор многочисленных электронных петиций президенту Украины. В них он выступал, в частности, за переименование Украины в Русь и предлагал сделать русский язык государственным.

Это уже третья запрещенная пророссийская партия – сегодня суд запретил деятельность партии Социалисты, а 8 июня – Оппозиционный блок.

Андрей Водяный

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