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В Херсоне взорвался автомобиль: росСМИ пишут, что убит "гауляйтер" от Шария

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 10:31
В Херсоне взорвался автомобиль: росСМИ пишут, что убит
Фото: местные паблики в соцсетях

Утром 24 июня во временно оккупированном Херсон взорвался автомобиль, в результате чего на месте скончался коллаборационист Дмитрий Савлученко, бывший активист запрещенной пророссийской партии Шария. Информацию, которую сначала распространили в соцсетях местные жители, "подтвердили" пропагандистские российские СМИ.

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Взрыв прогремел около 08:00. На снимках с места инцидента видно, что авто загорелось.

Как пишет херсонский ресурс Мост, взрыв прогремел около одной из "хрущевок" района ХБК в момент, когда Савлученко садился в авто.

"Вместе с ним погибли и его телохранители", – добавили там, но другого подтверждения этой информации больше нигде нет.

До большой войны Савлученко был корреспондентом телеканала Наш и активистом партии Евгения Мураева. В 2020 году работал в штабе еще одного будущего коллаборациониста Владимира Сальдо. После захвата оккупантами Херсона Савлученко, который митинговал за "русский мир" еще в 2014 году, был поставлен ими "главой управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации" города.

В Херсоне взорвался автомобиль: росСМИ пишут, что убит "гауляйтер" от Шария

Он успел принять участие в первой сходке оккупационной власти.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил Суспільному, что инцидент – "работа партизан, направленная ВСУ, и при взрыве больше никто не погиб".

"Такая меткая работа партизан. Сейчас это партизанское движение будет только нарастать", – рассказал чиновник.

Евгений Пилипенко
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война взрыв смерть Херсон оккупация потери предатель коллаборационизм пособничество ликвидация Дмитрий Савлученко
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