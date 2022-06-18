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В Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Соболева, он в больнице

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 14:48
В Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Соболева, он в больнице - Фото
Место покушения (Фото - Telegram Суспільне Херсон)

Во временно оккупированном россиянами Херсоне неизвестные попытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областного УФСИН". Сообщение об этом публикует Суспільне.

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По доступной информации, взрывное устройство было прикреплено к дереву и взорвано во время проезда автомобиля. Водитель был ранен, но остался жив. Как сообщают свидетели, ранения получил также проезжавший неподалеку велосипедист.

Российские пропагандистские медиа сообщили со ссылкой на оккупационные власти, что целью покушения был Евгений Соболев, который в сообщении именуется "глава УФСИН по Херсонской области". Утверждается, что "он находится в больнице с ранениями, его жизни ничто не угрожает".

5 мая Генеральная прокуратура выписала Евгению Соболеву уведомление о подозрении в государственной измене. 

  • 16 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что "многие жители Херсона сидят в городе и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. Те, кто специально там, не уходят, спрятали оружие, ждут просто сигнала".

Сергей Бережной
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