В Херсоне мы будем их бить с двух сторон – генерал Марченко

Российских оккупантов в Херсоне будут бить с двух сторон. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, с первых дней полномасштабной руководивший обороной Николаева и Николаевской области, в интервью Крым.Реалии.

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"Многие жители Херсона сидят в Херсоне и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. И мы будем их бить с двух сторон. Те кто, специально там, не уходят, спрятали оружие, ждут просто сигнала", – сказал Марченко.

Генерал-майор подчеркнул, что нельзя оставлять врагу оккупированные территории.

"Никто не собирается сдавать и никто не собирается их оставлять, если там у кого-то пробегают мысли, что давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, наши земли. Там мои братья живут. Там наши люди живут, мы не можем их оставить, и мы не должны их оставить. Если мы оставим, какие мы тогда защитники", – сказал Марченко.

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Наталия Медведева

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