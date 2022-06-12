Генерал Марченко: Для России новое наступление на Николаев – это дорога в один конец

Начало российского наступления на Николаев стало бы "дорогой в одну сторону" и кончилось бы для РФ провалом. Об этом заявил в комментарии для Крым.Реалии экс-командующий обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко.

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Марченко утверждает, что для взятия Николаева России придется "снять со всех направлений все свои войска" и уже этой ударной группировкой попытаться прорвать украинскую оборону.

Генерал считает, что это "утопия", и даже если России удастся создать такую группировку, "это не один день боев".

"Любой командир с той стороны понимает, что если они тогда "с колес" не смогли это сделать, то сейчас, когда там позиционная оборона, когда там пристрелян каждый участок, когда все заминировано, ну – это идти в один конец", – сказал Марченко.

10 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сказал, что у российских войск сегодня нет возможности сухопутного прорыва к Одессе через Николаев.

Сергей Бережной

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