Генерал Марченко: Для России новое наступление на Николаев – это дорога в один конец
Начало российского наступления на Николаев стало бы "дорогой в одну сторону" и кончилось бы для РФ провалом. Об этом заявил в комментарии для Крым.Реалии экс-командующий обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко.
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Марченко утверждает, что для взятия Николаева России придется "снять со всех направлений все свои войска" и уже этой ударной группировкой попытаться прорвать украинскую оборону.
Генерал считает, что это "утопия", и даже если России удастся создать такую группировку, "это не один день боев".
"Любой командир с той стороны понимает, что если они тогда "с колес" не смогли это сделать, то сейчас, когда там позиционная оборона, когда там пристрелян каждый участок, когда все заминировано, ну – это идти в один конец", – сказал Марченко.
- 9 июня спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сказал, что Россия может попытаться атаковать Одесскую область с Черного моря через Дунай, заходя диверсионными группами.
- 10 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сказал, что у российских войск сегодня нет возможности сухопутного прорыва к Одессе через Николаев.
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