Армия России не прорвется к Одессе через Николаев, а атака с моря не имеет смысла — Ким

У российских войск сегодня нет возможностей для сухопутного прорыва к Одессе через Николаев. Об этом со ссылкой на данные военных сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире 5 канала.

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Насчет угрозы высадки морского десанта, атака с моря не даст оккупантам желаемого результата, "так как для такой операции нужна помощь и логистика с суши", считает Ким.

Он сослался на данные военных, которые говорят, что сейчас возможностей для таких операций у россиян нет.

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.

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Дмитрий Гриниченко

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