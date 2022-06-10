Армия России не прорвется к Одессе через Николаев, а атака с моря не имеет смысла — Ким
У российских войск сегодня нет возможностей для сухопутного прорыва к Одессе через Николаев. Об этом со ссылкой на данные военных сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире 5 канала.
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Насчет угрозы высадки морского десанта, атака с моря не даст оккупантам желаемого результата, "так как для такой операции нужна помощь и логистика с суши", считает Ким.
Он сослался на данные военных, которые говорят, что сейчас возможностей для таких операций у россиян нет.
Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.
- 9 июня спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сказал, что Россия может попытаться атаковать Одесскую область с Черного моря через Дунай, заходя диверсионными группами.
- Виталий Ким заявлял, что поставляемые с Запада артиллерийские системы уже приносят пользу Украине, и это лишь вопрос времени, когда украинские войска отвоюют значительные территории на юге.
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