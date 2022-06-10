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Армия России не прорвется к Одессе через Николаев, а атака с моря не имеет смысла — Ким

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 15:07
Армия России не прорвется к Одессе через Николаев, а атака с моря не имеет смысла — Ким - Фото
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео)

У российских войск сегодня нет возможностей для сухопутного прорыва к Одессе через Николаев. Об этом со ссылкой на данные военных сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире 5 канала.

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Насчет угрозы высадки морского десанта, атака с моря не даст оккупантам желаемого результата, "так как для такой операции нужна помощь и логистика с суши", считает Ким.

Он сослался на данные военных, которые говорят, что сейчас возможностей для таких операций у россиян нет. 

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу. 

Читайте также: Ким о подготовке к нападению РФ: Ожидаем, но перспектив не видно, мародерить нечего 

Дмитрий Гриниченко
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война Одесса Николаев виталий ким
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