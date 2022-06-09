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Россия пытается возобновить наступление для полного захвата Запорожской области – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 15:51
Россия пытается возобновить наступление для полного захвата Запорожской области – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: скриншот видео)

Российские войска пытаются возобновить наступление, чтобы, вероятно, полностью захватить Запорожскую область. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. 

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По его словам, на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.

"Враг сосредоточился на удержании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на данных направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – сказал Громов. 

Также представитель Генштаба заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу. 

Читайте также: Россияне временно оккупировали почти 60% Запорожской области – глава ОВА 

Дмитрий Гриниченко
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запорожская область Николаев наступление Херсонская область
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