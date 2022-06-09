Россия пытается возобновить наступление для полного захвата Запорожской области – Генштаб
Российские войска пытаются возобновить наступление, чтобы, вероятно, полностью захватить Запорожскую область. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
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По его словам, на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.
"Враг сосредоточился на удержании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на данных направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – сказал Громов.
Также представитель Генштаба заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.
- 6 июня президент Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.
- 9 июня спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сказал, что Россия может попытаться атаковать Одесскую область с Черного моря через Дунай, заходя диверсионными группами.
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