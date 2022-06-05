Россияне временно оккупировали почти 60% Запорожской области – глава ОВА

На данный момент почти 60% территории Запорожской области находится под оккупацией российских войск. Об этом глава областной военной администрации Александр Старух проинформировал президента Владимира Зеленского во время его визита в Запорожье, передает пресс-служба Офиса президента.

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В ходе визита Зеленский заслушал информацию от Старуха, а также военного командования и руководства областной Нацполиции.

Старух доложил президенту, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части территорий продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Оккупанты разрушили 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

Старух также рассказал о гуманитарных хабах для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия. По его словам, за последние 15 дней самое большое количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя.

В ходе визита Зеленский также побывал на передовых позициях украинских войск под Запорожьем.

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Оксана Житнюк

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