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Россияне временно оккупировали почти 60% Запорожской области – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 22:48
Россияне временно оккупировали почти 60% Запорожской области – глава ОВА - Фото
Александр Старух (Фото из Telegram Старуха)

На данный момент почти 60% территории Запорожской области находится под оккупацией российских войск. Об этом глава областной военной администрации Александр Старух проинформировал президента Владимира Зеленского во время его визита в Запорожье, передает пресс-служба Офиса президента.

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В ходе визита Зеленский заслушал информацию от Старуха, а также военного командования и руководства областной Нацполиции.

Старух доложил президенту, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части территорий продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Оккупанты разрушили 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

Старух также рассказал о гуманитарных хабах для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия. По его словам, за последние 15 дней самое большое количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя.

  • В ходе визита Зеленский также побывал на передовых позициях украинских войск под Запорожьем.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский запорожская область оккупация Запорожье Александр Старух
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