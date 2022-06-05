Зеленский побывал в Запорожье и на передовых позициях в Запорожской области

Президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком в воскресенье был в Запорожье. Об этом сообщил в Instagram заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

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"Запорожье. Общаемся с мариупольцами", — написал Тимошенко в сторис.

ОБНОВЛЕНО в 21:00. Прессслужба президента Украины позже сообщила, что Зеленский побывал на передовых украинских позициях в Запорожье.

Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией на переднем крае обороны.

Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им награды и ценные подарки.

Это второе официальное появление Зеленского вне Киева и Киевской области с начала полномасштабной войны.

Неделю назад Зеленский посетил Харьков и передовые позиции украинских сил в Харьковской области.

Андрей Водяный

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