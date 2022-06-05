Зеленский побывал в Запорожье и на передовых позициях в Запорожской области
05.06.2022, 20:39
Зеленский в Запорожье (Фото - Instagram Кирилла Тимошенко)
Президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком в воскресенье был в Запорожье. Об этом сообщил в Instagram заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
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"Запорожье. Общаемся с мариупольцами", — написал Тимошенко в сторис.
ОБНОВЛЕНО в 21:00. Прессслужба президента Украины позже сообщила, что Зеленский побывал на передовых украинских позициях в Запорожье.
Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией на переднем крае обороны.
Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им награды и ценные подарки.
- Это второе официальное появление Зеленского вне Киева и Киевской области с начала полномасштабной войны.
- Неделю назад Зеленский посетил Харьков и передовые позиции украинских сил в Харьковской области.
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