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Зеленский побывал в Запорожье и на передовых позициях в Запорожской области

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 20:39
Зеленский побывал в Запорожье и на передовых позициях в Запорожской области - Фото
Зеленский в Запорожье (Фото - Instagram Кирилла Тимошенко)

Президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком в воскресенье был в Запорожье. Об этом сообщил в Instagram заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

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"Запорожье. Общаемся с мариупольцами", — написал Тимошенко в сторис.

Зеленский побывал в Запорожье и на передовых позициях в Запорожской области

ОБНОВЛЕНО в 21:00. Прессслужба президента Украины позже сообщила, что Зеленский побывал на передовых украинских позициях в Запорожье.

Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией на переднем крае обороны.

Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им награды и ценные подарки.

  • Это второе официальное появление Зеленского вне Киева и Киевской области с начала полномасштабной войны.
  • Неделю назад Зеленский посетил Харьков и передовые позиции украинских сил в Харьковской области.
Андрей Водяный
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Владимир Зеленский Запорожье
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