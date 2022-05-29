Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области и вручил награды – фото
29.05.2022, 15:27
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Харьковской области и вручил награды военнослужащим. Об этом он сообщил в своем Telegram.
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"Харьковская область. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу Украины. Спасибо каждому из вас за службу!" – написал он.
По опубликованным снимкам можно сделать вывод, что президент вручал военным государственные награды.
Вчера в видеообращении Зеленский сказал, что ситуация на Донбассе и в Харьковской области очень сложная, но каждый день "приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой".
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