Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области и вручил награды – фото

Президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Харьковской области и вручил награды военнослужащим. Об этом он сообщил в своем Telegram.

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"Харьковская область. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу Украины. Спасибо каждому из вас за службу!" – написал он.

По опубликованным снимкам можно сделать вывод, что президент вручал военным государственные награды.

Сергей Бережной

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