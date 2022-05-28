Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Донбассе и в Харьковской области очень сложная. Но каждый день "приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой". Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Ситуация очень сложная. Особенно в тех районах на Донбассе и в Харьковской области, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя", – сказал Зеленский.

Ключевые направления – это Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная и другие города, на которых сосредоточено российское наступление, сообщил он.

"Но наша оборона держится. Там несказанно сложно. И я благодарен всем, кто выдерживает этот натиск оккупантов", – отметил президент.

Он говорит, что власть ежедневно работает над усилением защиты Украины. "Это прежде всего снабжение оружием. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой", – сказал Зеленский.

Очень многое зависит от готовности партнеров предоставить Украине все необходимое для защиты, отметил он. "И я ожидаю по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе", – сообщил президент.

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Вадим Ребрина

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